Visite guidée flash : mission patrimoine !, Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée flash : mission patrimoine ! 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 30 min, 30 pers. max, contremarques à retirer à l’accueil du musée, visite sam 11h30 en audiodescription, visite sam 15h30 traduite en LSF, dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Cassé, ruiné ou sauvé ? que faisons-nous de notre patrimoine ?

Venez le découvrir dans cette visite sur mesure

Des visites courtes de 30 minutes environ en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice. A partir de 8 ans (se renseigner auprès de l’accueil).

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Cassé, ruiné ou sauvé ? que faisons-nous de notre patrimoine ?

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