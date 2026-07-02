Visite guidée flash : une enseigne, ça renseigne, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée flash : une enseigne, ça renseigne 19 et 20 septembre Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?

Grâce aux enseignes !

Celles-ci, toujours présentes dans nos villes, jouent avec les mots et les images. Les reconnaîtrez-vous ?

Visites courtes en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)

Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?

©Guillaume Briere Soude