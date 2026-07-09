Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13 Office de tourisme de Gardanne Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13

Samedi 31 octobre 2026 de 18h à 19h.

Vendredi 13 novembre 2026 de 18h à 19h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-11-13 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-13

L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13

Ruelles sombres, faits divers sordides, lieu hanté… Frissonnez en redécouvrant Gardanne et son histoire au travers de cette visite spéciale !



Avertissement À partir de 12 ans. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte. Visite déconseillée aux âmes sensibles. Comporte des récits pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ou des personnes sensible



INFOS PRATIQUES



✔️ Visite à pied

✔️ À partir de 12 ans.

✔️ Départ devant l’office de tourisme de Gardanne (rdv 10mn avant)

✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

✔️ Animaux non autorisés



RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille de la visite à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .

Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gardanne Tourist Office is offering a special Thrills guided tour for Halloween and Friday the 13th

L’événement Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13 Gardanne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Gardanne