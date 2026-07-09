Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13 Office de tourisme de Gardanne Gardanne
samedi 31 octobre 2026 · Office de tourisme de Gardanne · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13
Samedi 31 octobre 2026 de 18h à 19h.
Vendredi 13 novembre 2026 de 18h à 19h. Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-11-13 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-13
L’office de tourisme de Gardanne vous propose une visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13
Ruelles sombres, faits divers sordides, lieu hanté… Frissonnez en redécouvrant Gardanne et son histoire au travers de cette visite spéciale !
Avertissement À partir de 12 ans. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte. Visite déconseillée aux âmes sensibles. Comporte des récits pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ou des personnes sensible
INFOS PRATIQUES
✔️ Visite à pied
✔️ À partir de 12 ans.
✔️ Départ devant l’office de tourisme de Gardanne (rdv 10mn avant)
✔️ Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
✔️ Animaux non autorisés
RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille de la visite à l’accueil de l’office de tourisme de Gardanne ou en ligne sur https://www.tourisme-gardanne.fr/ca-bouge-a-gardanne/billetterie-reservez-vos-activites/ .
Office de tourisme de Gardanne 1 Boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Gardanne Tourist Office is offering a special Thrills guided tour for Halloween and Friday the 13th
L’événement Visite guidée Frissons spéciale Halloween et Vendredi 13 Gardanne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Gardanne
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