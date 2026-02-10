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AGENDA · Montlebon

Visite guidée fruitière de Montlebon fruitière Montlebon

jeudi 9 juillet 2026 · fruitière · Montlebon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
fruitière
Adresse
6 rue de la Fruitière
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Montlebon

Visite guidée fruitière de Montlebon

fruitière 6 rue de la Fruitière Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 10:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Présentation de la fruitière , du cahier des charges AOP, de l’élevage, de la fabrication et des caves.
Réservation obligatoire avant 16h la veille, à l’Office de Tourisme du Pays Horloger.   .

fruitière 6 rue de la Fruitière Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Visite guidée fruitière de Montlebon

L’événement Visite guidée fruitière de Montlebon Montlebon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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