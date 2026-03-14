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Visite guidée générale des collections, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Lumières Denis Diderot · Langres

Visite guidée générale des collections, Maison des Lumières Denis Diderot, Langres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Lumières Denis Diderot
Adresse
Place Pierre Burelle, 52200 Langres, France
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
Sur réservation

Visite guidée générale des collections Samedi 19 septembre, 14h30 Maison des Lumières Denis Diderot Haute-Marne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice, venez découvrir les collections de la Maison des Lumières.

Maison des Lumières Denis Diderot Place Pierre Burelle, 52200 Langres, France Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est 0325868686 https://www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot Hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècles dont les façades et toitures sont classées au titre des monuments historiques.
Accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice, venez découvrir les collections de la Maison des Lumières.

© Lauriane Bernat

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