Visite guidée Grande balade « Les charmes de la forêt » Le Touquet-Paris-Plage
jeudi 16 juillet 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée Grande balade « Les charmes de la forêt »
Musée Edouard Champion Angle avenue du château et avenue du golf Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Jeudi 16 juillet 2026 14h
Jeudi 30 juillet 2026 14h
Jeudi 13 août 2026 14h
Jeudi 27 août 2026 14h
Au départ du musée du Touquet-Paris-Plage pour cette balade en forêt, l’architecture et la nature se rencontreront. Notre guide du patrimoine vous emmène découvrir les secrets des constructions en coeur de forêt. Au détour des allées forestières, notre guide nature vous révèle la beauté et les secrets de l’exceptionnelle faune et flore de la forêt touquettoise.
Durée 3h à pied (Prévoir chaussures de marche) Jauge limitée
Goûter champêtre offert
Prévoir chaussures de marche
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. .
Musée Edouard Champion Angle avenue du château et avenue du golf Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
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English :
L’événement Visite guidée Grande balade « Les charmes de la forêt » Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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