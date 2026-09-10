Visite guidée gratuite du centre historique de Pignan, Pignan, Pignan

Informations pratiques

Visite guidée gratuite du centre historique de Pignan Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Pignan Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée gratuite du centre historique de Pignan, accompagnée par une guide-conférencière de l’Office de tourisme de Montpellier.

Découvrez le château, l’ancienne chapelle des Pénitents, la tour de l’Horloge et les ruelles du village.

Départ sur le parvis de la mairie, côté village.

Trois départs : 10h, 13h et 16h.

Durée : 2h.

Inscription obligatoire sur le site pignan.fr.

Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.pignan.fr/agenda/journees-du-patrimoine-a-pignan/ »}]

Visite guidée gratuite du centre historique de Pignan avec une guide conférencière de l’office de tourisme de Montpellier (sur inscription).

©service communication de Pignan