Visite guidée : guerres et patrimoine, nos monuments dans la tourmente, Derrière l’Église Saint-Maclou, Rouen

Visite guidée : guerres et patrimoine, nos monuments dans la tourmente Dimanche 20 septembre, 11h00 Derrière l’Église Saint-Maclou Seine-Maritime

Durée 1h30, RDV derrière l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Il n’y pas que les hommes et les femmes qui souffrent lorsque la guerre éclate. Des affrontements religieux aux conflits mondiaux, le patrimoine rouennais a été touché et a dû se réinventer.

Derrière l’Église Saint-Maclou 112 rue Molière, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/guerres-et-patrimoine-nos-monuments-dans-la-tourmente »}]

Il n’y pas que les hommes et les femmes qui souffrent lorsque la guerre éclate. Des affrontements religieux aux conflits mondiaux, le patrimoine rouennais a été touché et a dû se réinventer.

©Métropole Rouen Normandie