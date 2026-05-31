Visite guidée : guerres et patrimoine, nos monuments dans la tourmente, Derrière l’Église Saint-Maclou, Rouen
Visite guidée : guerres et patrimoine, nos monuments dans la tourmente, Derrière l’Église Saint-Maclou, Rouen dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée : guerres et patrimoine, nos monuments dans la tourmente Dimanche 20 septembre, 11h00 Derrière l’Église Saint-Maclou Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV derrière l’église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Il n’y pas que les hommes et les femmes qui souffrent lorsque la guerre éclate. Des affrontements religieux aux conflits mondiaux, le patrimoine rouennais a été touché et a dû se réinventer.
Derrière l’Église Saint-Maclou 112 rue Molière, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/guerres-et-patrimoine-nos-monuments-dans-la-tourmente »}]
Il n’y pas que les hommes et les femmes qui souffrent lorsque la guerre éclate. Des affrontements religieux aux conflits mondiaux, le patrimoine rouennais a été touché et a dû se réinventer.
©Métropole Rouen Normandie
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