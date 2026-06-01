Visite guidée : Heurs et malheurs du patrimoine rouennais du XVIIIe siècle, Place de la Cathédrale de Rouen, Rouen

Visite guidée : Heurs et malheurs du patrimoine rouennais du XVIIIe siècle Dimanche 20 septembre, 15h00 Place de la Cathédrale de Rouen Seine-Maritime

Durée 2h, RDV 29 place de la cathédrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Epargné par la révolution et les bombardements de 1944, parfois menacé de démolition mais souvent réhabilité, le patrimoine du XVIIIe siècle se fond si bien dans la ville d’ aujourd’hui qu’il passe parfois inaperçu.

Place de la Cathédrale de Rouen 29 Pl. de la Cathédrale, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Epargné par la révolution et les bombardements de 1944, parfois menacé de démolition mais souvent réhabilité, le patrimoine du 18e siècle se fond si bien dans la ville d’ aujourd’hui qu’il passe…

©Métropole Rouen Normandie