Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy
Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy samedi 25 juillet 2026.
Vichy
Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath
Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
La Station fait son entrée au Panthéon de l’Unesco !
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Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
La Station enters the Unesco Pantheon!
L’événement Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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