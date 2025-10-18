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Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy

Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Vichy Destinations Office de Tourisme

Adresse : 19 rue du Parc

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit +8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Vichy

Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath

Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

La Station fait son entrée au Panthéon de l’Unesco !
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Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

La Station enters the Unesco Pantheon!

L’événement Visite guidée Histoire d’eaux UNESCO Vichy / Bath Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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