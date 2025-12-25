Visite guidée : Histoire des Buttes-Chaumont, Parc des Buttes-Chaumont Paris

Le parc des Buttes-Chaumont, réputé pour sa beauté et son originalité, est l’un des jardins parisiens les plus fréquentés. On peut y flâner, s’y arrêter, et même y courir, car ses côtes et escaliers sont emblématiques. Mais justement, pourquoi ces montées et ces descentes ? Pourquoi un parc, précisément ici ?

Avant d’être couvert d’arbres et de rochers, le lieu était pourtant porteur d’une histoire sombre et peu attirante. L’aménagement du parc constitue une véritable prouesse technique. C’est aussi l’illustration d’une ère nouvelle pour la ville de Paris : le baron Haussmann et l’ingénieur Alphand en sont les architectes, créant un modèle urbain valable pour des décennies, ici et ailleurs.

Pourquoi le parc a-t-il été construit ici ? Quelle était l’histoire de ce territoire avant ? Comment les travaux se sont-ils déroulés ? Quels personnages audacieux ont œuvré à son aménagement ?

Toutes les réponses sont à découvrir dans cette visite consacrée au parc des Buttes-Chaumont.

Visite guidée de 2 heures pour découvrir l’histoire du parc des Buttes-Chaumont : construction, anecdotes, botanique…

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 29 mars 2026

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 01 février 2026

de 10h00 à 12h00

payant

12 € par personne

Public adultes.

Parc des Buttes-Chaumont 42, avenue Simon Bolivar 75019 Paris

