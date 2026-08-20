UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douai

Visite guidée « Histoire et architecture de la Chartreuse », Musée de la Chartreuse, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Visite guidée « Histoire et architecture de la Chartreuse », Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 15 personnes.

Visite guidée « Histoire et architecture de la Chartreuse » 19 et 20 septembre Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Du couvent des Chartreux au musée de Douai, partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de ce monument !

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.douai.app/ »}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Du couvent des Chartreux au musée de Douai, partez à la découverte de l’histoire et de l’architecture de ce monument !

©Ville de Douai

À voir aussi à Douai (Nord)