Visite guidée « Histoire(s) de places », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée « Histoire(s) de places » 6 juillet – 24 août, les lundis Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’office de Tourisme. 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, guides conférenciers et étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-24T15:00:00+02:00 – 2026-08-24T16:30:00+02:00

Du poste de commandement romain au jardin éphémère ou du gibet à la mémoire de la Résistance, les places de la haute ville recèlent plusieurs histoires, sans oublier les monuments qui les entourent. Partez à leur découverte.

Tous les lundis dans le cadres des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Durée : 1 h 30

Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]

Visite à la découverte des places de la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer visite guidée histoires de places

Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer