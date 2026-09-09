Visite guidée historique de la ville, Place de la Liberté, Crest
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Liberté · Crest
Informations pratiques
Visite guidée historique de la ville 19 et 20 septembre Place de la Liberté Drôme
Réservation conseillée : 04 75 76 61 38 et reservation@mairie-crest.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite guidée historique de la ville
Emmenée par une guide conférencière, cette visite permet de découvrir la ville, son histoire et ses anciens canaux.
Réservation conseillée : 04 75 76 61 38 et reservation@mairie-crest.fr
Place de la Liberté Place de la Liberté 26400 CREST Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:reservation@mairie-crest.fr »}]
Visite guidée historique de la ville
©Ville de Crest
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