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Visite guidée historique de la ville, Place de la Liberté, Crest

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Liberté · Crest

Visite guidée historique de la ville, Place de la Liberté, Crest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la Liberté
Adresse
Place de la Liberté 26400 CREST
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif
Réservation conseillée : 04 75 76 61 38 et reservation@mairie-crest.fr

Visite guidée historique de la ville 19 et 20 septembre Place de la Liberté Drôme

Réservation conseillée : 04 75 76 61 38 et reservation@mairie-crest.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée historique de la ville
Emmenée par une guide conférencière, cette visite permet de découvrir la ville, son histoire et ses anciens canaux.
Réservation conseillée : 04 75 76 61 38 et reservation@mairie-crest.fr

Place de la Liberté Place de la Liberté 26400 CREST Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:reservation@mairie-crest.fr »}]
Visite guidée historique de la ville

©Ville de Crest

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