Visite guidée historique du parc, Château de Bizy, Vernon

Visite guidée historique du parc 6 et 7 juin Château de Bizy Eure

Durée 1h30, 10€, 5€ (7-17 ans), gratuit <7 ans, 35 pers. max, 35 pers. max, prévoir chaussures de marche, non accessible aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

Suivez le guide et partez à la découverte du grand parc de Bizy dans les mondres détails. C’est l’occasion de connaitre l’histoire de cet immense parc de 20 hectares et de comprendre son évolution de sa création au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

Château de Bizy Av Mal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie +33232510082 http://www.chateaudebizy.com La Visite des fontaines permet de voir les détails des sculptures qui forment dans leur ensemble une magnifique perspective. Ainsi, les chevaux marins et celui que l’on surnomme « Gribouille » peuvent être approchés de près. Suite à la seconde Guerre Mondiale, durant laquelle les fontaines n’ont pas été entretenues, les jeux d’eau n’évoquent aujourd’hui que la splendeur baroque passée du XVIIIe siècle.

La Promenade de Vénus est un ancien jardin à la française. La sculpture Fleuve et le dieu Mars vous y accueillent. Au bout de la promenade, vous allez à la rencontre de la déesse Vénus, qui garde silencieusement le haut de l’avenue des Capucins qui mène le Château de Bizy directement à la Seine.

Le Parc à l’anglaise, vous offre une agréable promenade sous les ombres des nombreux arbres bicentenaires et parfois exceptionnels comme notre Catalpa et nos platanes. En bas du parc vous pourrez observer le potager et la vacherie. En voiture : autoroute A13, sortie n ̊16. En train : ligne TER Paris-Rouen-Le Havre, Arrêt Vernon, puis bus ligne B ou 30min de marche. Trajet train 45min depuis gare St-Lazare.

Suivez le guide et partez à la découverte du grand parc de Bizy dans les mondres détails. C’est l’occasion de connaitre l’histoire de cet immense parc de 20 hectares et de comprendre son évolution de…

©chateaudebizy