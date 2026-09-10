Visite guidée – Hôtel Dieu de Brie-Comte-Robert – XIIIe siècle, Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Visite guidée – Hôtel Dieu de Brie-Comte-Robert – XIIIe siècle 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au coeur de la charité médiévale !

Construit au XIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu fut initialement utilisé comme lieu de repos pour les voyageurs et les marchands de passage mais aujourd’hui il en est tout autre…

Guidé(e)s par un(e) bénévole passioné(e) de l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, vous découvrirez tous les éléments d’architecture que recèle ce bâtiment situé en plein coeur de la ville médiévale.

Informations pratiques

Lieu : 2 place des Halles 77170 Brie-Comte-Robert

Horaires : Samedi 19 septembre à 16h30 et Dimanche 20 septembre à 15h30 et 17h

Départ : Rue des halles

Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert 2 place des Halles 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France

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