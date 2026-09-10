Visite guidée – Hôtel Dieu de Brie-Comte-Robert – XIIIe siècle, Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert, Brie-Comte-Robert
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert · Brie-Comte-Robert
Informations pratiques
Visite guidée – Hôtel Dieu de Brie-Comte-Robert – XIIIe siècle 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Au coeur de la charité médiévale !
Construit au XIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu fut initialement utilisé comme lieu de repos pour les voyageurs et les marchands de passage mais aujourd’hui il en est tout autre…
Guidé(e)s par un(e) bénévole passioné(e) de l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, vous découvrirez tous les éléments d’architecture que recèle ce bâtiment situé en plein coeur de la ville médiévale.
Informations pratiques
Lieu : 2 place des Halles 77170 Brie-Comte-Robert
Horaires : Samedi 19 septembre à 16h30 et Dimanche 20 septembre à 15h30 et 17h
Départ : Rue des halles
Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert 2 place des Halles 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite commentée
©ADVC
À voir aussi à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne)
- Visite guidée de l’unité de méthanisation Brie Biogaz, Unité de méthanisation Brie biogaz, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’orgue, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- [P-A-R-C] Procédés Anciens Regards Contemporains, Centre d’art Hôtel-Dieu, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- A la recherche du patrimoine disparu, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- Visite guidée du château médiéval de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026