Visite guidée : il était une fois la Belle Époque…et le Gué aux Biches, Église du Sacré-Cœur, Bagnoles de l’Orne Normandie

Visite guidée : il était une fois la Belle Époque…et le Gué aux Biches Samedi 19 septembre, 14h30 Église du Sacré-Cœur Orne

Durée 2h, 20 pers. max, prévoir un véhicule pour se déplacer au château du gué aux biches, RDV place du Général de Gaulle, escaliers à monter pendant la visite, réservation jusqu’à 11h30 le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Bagnoles et ses villas d’exception, une balade au temps de la Belle Époque

Le patrimoine architectural de Bagnoles de l’Orne est l’un des plus beaux témoins normands de l’effervescence artistique de la fin du 19ème siècle.

Votre visite débute dans le quartier Belle Époque, où vous plongerez dans l’élégance et le raffinement de l’époque en découvrant une sélection de villas bourgeoises. Grandes façades, bow-windows, toitures en ardoises et ornementations variées : un véritable musée à ciel ouvert qui vous en mettra plein les mirettes ! À cette époque, l’objectif était clair : bâtir la plus belle, la plus originale et la plus impressionnante des villas.

Ensuite, direction l’ancien pavillon de chasse du fondateur de ce fastueux quartier Belle Époque, le Château du Gué aux Biches (à quelques kilomètres en voiture). Sur place, Klaus et Soren, les propriétaires, vous accueilleront et vous guideront à travers les différentes pièces de ce lieu somptueux empli d’histoires, aujourd’hui transformé en chambre d’hôtes.

Informations pratiques :

– Nombre de participants : minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

– Point de rendez-vous : place du Général de Gaulle.

– Durée : 2h00.

– Accessibilité : présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite.

– Déplacement : véhicule nécessaire pour rejoindre le Gué aux Biches.

– Réservation : obligatoire jusqu’à 11h30 le jour même.

Église du Sacré-Cœur 6 Boulevard Albert Christophle, 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie, France Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@bagnolesdelorne.com »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@signebocage.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.bagnolesdelorne.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 85 66 »}] Eglise de style Art Déco en béton armé du XXe siècle, édifiée par l’architecte Olivier Michelin, influencée par l’art mauresque et construite en 1934.

Elle comporte des vitraux sur le thème de l’eau, en référence à la source de Bagnoles de l’Orne, créés par le maître verrier Charles Lorin de Chartres, un mobilier en cuivre, et chapiteaux ornés de boutons de roses (en référence à Sainte-Thérèse).

Bagnoles et ses villas d’exception, une balade au temps de la Belle Époque

©SPL_DOMFRONT_BAGNOLES