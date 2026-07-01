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Visite guidée, il était une fois les Pénitents, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE · La Ciotat

Visite guidée, il était une fois les Pénitents, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE
Adresse
4 place Esquiros13600 LA CIOTAT
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 25 personnes

Visite guidée, il était une fois les Pénitents Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire des pénitents de La Ciotat à travers une visite commentée dans la ville.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0448088856 »}] Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette
Venez découvrir l’histoire des pénitents de La Ciotat à travers une visite commentée dans la ville.

©Ville de La Ciotat

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