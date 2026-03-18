VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort
VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort jeudi 16 avril 2026.
VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU
Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Connaissez-vous l’histoire du château de Belfort ? Non pas de la Citadelle qui veille aujourd’hui sur la ville, mais du château médiéval qui se trouvait au même emplacement au Moyen Âge.
À l’occasion des 800 ans de la première mention, dans un texte, du château de Belfort, munissez-vous de votre épée, de votre cotte de mailles et de votre heaume, pour un voyage au 13e siècle. Suivez, grâce à cette visite inédite, les traces de l’ancien château médiéval pour découvrir son histoire, une histoire à l’origine des fondations de la Citadelle que nous connaissons aujourd’hui.
Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € par adulte.
Réservation à partir du 24 février 03 84 54 56 40 ou mediationmusees@mairie-belfort.fr
Présentation proposée à l’intérieur et à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .
Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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L’événement VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)