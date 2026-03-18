VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU

Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Connaissez-vous l’histoire du château de Belfort ? Non pas de la Citadelle qui veille aujourd’hui sur la ville, mais du château médiéval qui se trouvait au même emplacement au Moyen Âge.

À l’occasion des 800 ans de la première mention, dans un texte, du château de Belfort, munissez-vous de votre épée, de votre cotte de mailles et de votre heaume, pour un voyage au 13e siècle. Suivez, grâce à cette visite inédite, les traces de l’ancien château médiéval pour découvrir son histoire, une histoire à l’origine des fondations de la Citadelle que nous connaissons aujourd’hui.

Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € par adulte.

Réservation à partir du 24 février 03 84 54 56 40 ou mediationmusees@mairie-belfort.fr

Présentation proposée à l’intérieur et à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .

Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VISITE GUIDÉE INÉDITE 800 ANS D’HISTOIRE, SUR LES TRACES DE L’ANCIEN CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)