Samedi électro Haxo Bass rue Xavier Bauer Belfort
Samedi électro Haxo Bass rue Xavier Bauer Belfort samedi 22 août 2026.
Belfort
Samedi électro Haxo Bass
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Cette année la Citadelle réitère avec l’électro et son partenariat avec le collectif belfortain Brainstorm’X en proposant une soirée explosive.
Les artistes attendus pour cette soirée seront Noxico, Inoxidable, Elisa Do Brasil
Billetterie sur place
Repli à la Salle des fêtes en cas de pluie. .
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Samedi électro Haxo Bass
L’événement Samedi électro Haxo Bass Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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