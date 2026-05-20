Samedi électro Haxo Bass rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Samedi électro Haxo Bass

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Cette année la Citadelle réitère avec l’électro et son partenariat avec le collectif belfortain Brainstorm’X en proposant une soirée explosive.

Les artistes attendus pour cette soirée seront Noxico, Inoxidable, Elisa Do Brasil

Billetterie sur place

Repli à la Salle des fêtes en cas de pluie. .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Samedi électro Haxo Bass

L’événement Samedi électro Haxo Bass Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)