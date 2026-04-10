Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort
Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort vendredi 21 août 2026.
Belfort
Le siège de Belfort aux flambeaux
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Belfort, ce fief indomptable, va résister grâce au colonel Denfert-Rochereau et la bienveillance d’Edouard Mény à plus de 100 jours de siège. Mais à quel prix pour la population ? Revivez les heures sombres de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 dans une ambiance colorée.
À partir de 10 ans Prévoir baskets.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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