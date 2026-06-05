Il était une fois, le marché de Belfort Belfort
Il était une fois, le marché de Belfort Belfort vendredi 21 août 2026.
Belfort
Il était une fois, le marché de Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
A l’origine les marchés sont établis par les seigneurs qui perçoivent le droit d’éminage s’appliquant aux transactions de céréales. La Halle aux grains de Belfort n’a pas échappé à sa vocation première. Votre guide-conférencière vous conduira sur les traces des premiers marchés belfortains, pour finir à la halle Fréry en plein marché-couvert afin d’admirer son intérieur et sa façade fraichement rénovée.
Uniquement sur réservation dès 12 ans .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Il était une fois, le marché de Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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