Visite guidée insolite « Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle », Médiathèque de Lourdes, Lourdes

Informations pratiques

Visite guidée insolite « Lourdes après les Apparitions, la cité mariale à l’aube du XXe siècle » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

Plein tarif : 9€. Tarif réduit : 5€. Gratuit – de 6 ans. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Suivez Violette, un personnage haut en couleur tout droit sorti d’un livre d’histoire, et découvrez la ville telle qu’elle était autrefois, ainsi que le quotidien de ses habitants.

Une visite vivante et originale à ne pas manquer !

Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21 [{« type »: « link », « value »: « http://epoktour.fr/visite/lourdes-cite-mariale »}]

Suivez Violette, un personnage haut en couleur tout droit sorti d’un livre d’histoire pour découvrir la ville telle qu’elle était et telle que l’on y vivait autrefois. A ne pas manquer !

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