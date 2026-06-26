Visite guidée intégrale d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers
mardi 7 juillet 2026 · Place du chapitre · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Visite guidée intégrale d’Eymoutiers
Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
Des origines de la cité Pelaude et sa légende, son développement autour de ses deux cures, l’importance du commerce et le patrimoine bâti je vous conte la grande histoire de cette cité millénaire et la petite histoire de ceux qui ont fait sa richesse culturelle et patrimoniale… .
Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58 contact@millevoies-millevaches.com
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English : Visite guidée intégrale d’Eymoutiers
L’événement Visite guidée intégrale d’Eymoutiers Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière
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