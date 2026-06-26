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Visite guidée intégrale d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers

mardi 7 juillet 2026 · Place du chapitre · Eymoutiers

Visite guidée intégrale d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place du chapitre
Adresse
La Collégiale
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Eymoutiers

Visite guidée intégrale d’Eymoutiers

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Des origines de la cité Pelaude et sa légende, son développement autour de ses deux cures, l’importance du commerce et le patrimoine bâti je vous conte la grande histoire de cette cité millénaire et la petite histoire de ceux qui ont fait sa richesse culturelle et patrimoniale…   .

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58  contact@millevoies-millevaches.com

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English : Visite guidée intégrale d’Eymoutiers

L’événement Visite guidée intégrale d’Eymoutiers Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière

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