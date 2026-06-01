Visite guidée, Jardin de la Louve, Bonnieux

Visite guidée Vendredi 5 juin, 14h00 Jardin de la Louve Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Visite en compagnie du chef jardinier

Jardin de la Louve Chemin Saint-Gervais, 84480 Bonnieux, France Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33603014312 https://www.parcsetjardinspaca.com/jardins/la-louve Au sud du village et face au Luberon, ce jardin provençal est créé à partir de 1986 par Nicole de Vésian, styliste chez Hermès. Sur les étroites terrasses longeant le rocher, elle installe une végétation endémique déclinée dans un camaieu de vert et gris, choisie pour son port ou sa forme. Thyms, lavandes, romarins, cistes et buis mais aussi oliviers et cyprès sont façonnés pour épouser la douceur des collines ou cadrer des vues sur le paysage. Des galets récupérés dans la Durance ponctuent l’ensemble de leur minéralité. Ici ou là, des bancs soigneusement disposés permettent de goûter à l’harmonie du lieu, des recoins intimistes aux lignes de lavande de la terrasse centrale. Chose rare, cette œuvre personnelle perdure grâce aux soins des propriétaires successifs qui tous ont souhaité s’inscrire dans les pas de Nicole de Vésian et perpétuer l’esprit de La Louve. Accessible à pied : Il y a environ 40 mètres entre la route principale (D3) et l’entrée du jardin. Difficile pour les personnes âgées et très difficile pour les personnes handicapées. Visite interdite aux animaux.

Visite en compagnie du chef jardinier

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