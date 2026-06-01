Visite guidée, Jardin Jean-Jacques Malet, Bellegarde

Visite guidée Samedi 6 juin, 10h30 Jardin Jean-Jacques Malet Loiret

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Entre observation et écoute, partez à la découverte de l’histoire horticole et patrimoniale de Bellegarde.

Jardin Jean-Jacques Malet Allée de la Fontaine, Bellegarde 45270 Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire 0238904578 https://www.bellegarde-45.fr/reservez-maintenant-vos-activites-culturelles [{« type »: « link », « value »: « https://www.bellegarde-45.fr/reservez-maintenant-vos-activites-culturelles »}] Depuis 1960, la commune de Bellegarde a créé des jardins (roseraie, jardin contemporain et jardin d’inspiration médiévale) pour mettre à l’honneur la culture de la rose. Une identité qui lui a permis d’obtenir le label de Village des Roses de France en 1972, et à cette occasion, le rosier buisson Prestige de Bellegarde a été offert à la commune. Aussi, vous pouvez découvrir plus de 300 rosiers dans le jardin public Jean-Jacques Malet, nouvellement aménagé à l’est du donjon, la roseraie du château avec plus de 70 variétés de rosiers, à l’ouest du donjon. Parking à proximité

Entre observation et écoute, partez à la découverte de l’histoire horticole et patrimoniale de Bellegarde.

©Mairie de Bellegarde