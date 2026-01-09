Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude Saint-Claude
Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude Saint-Claude samedi 19 septembre 2026.
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 place de L’Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
2026-09-19
Samedi 19 septembre 14h30
Durée 1h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Claude
Un voyage dans le temps…
Découvrez l’incroyable histoire de Saint-Claude, ancienne cité abbatiale fondée au cœur du Moyen Âge. Accompagnés d’une guide passionnée, explorez la cathédrale et les vestiges mystérieux de l’abbaye enfouis sous le Musée, là où tout a commencé.
Une visite à la fois captivante à vivre en famille ou entre amis.
Réservez vite votre place en ligne ou à l’accueil de votre Office de Tourisme !
Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 place de L’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr
