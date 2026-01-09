Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude Saint-Claude

Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP

Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 place de L’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre 14h30

Durée 1h

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Claude

Un voyage dans le temps…

Découvrez l’incroyable histoire de Saint-Claude, ancienne cité abbatiale fondée au cœur du Moyen Âge. Accompagnés d’une guide passionnée, explorez la cathédrale et les vestiges mystérieux de l’abbaye enfouis sous le Musée, là où tout a commencé.

Une visite à la fois captivante à vivre en famille ou entre amis.

Réservez vite votre place en ligne ou à l’accueil de votre Office de Tourisme !

Tarifs • Gratuit .

Office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude 3 place de L’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 34 24 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP

L’événement Visite guidée Journées du patrimoine Voyage au cœur de l’Histoire JEP Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE