Visite guidée – La cidrerie du Kinkiz, Cidrerie du Kinkiz, Quimper
samedi 19 septembre 2026 · Cidrerie du Kinkiz · Quimper
Informations pratiques
Visite guidée – La cidrerie du Kinkiz Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Cidrerie du Kinkiz Finistère
Visite Guidée – Samedi / 9h30-12h30 et 14h-18h30 /
Accès libre au verger et au parc du manoir
Rdv. 75 chemin du Quinquis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Découvrez la magie d’une production d’exception au Manoir du Kinkiz. Visitez l’exploitation, observez les méthodes traditionnelles et dégustez des produits de qualité. Une expérience unique dans un lieu inspirant vous attend.
Visite de la cidrerie et des vergers assurée par l’équipe du site
Cidrerie du Kinkiz 75 chemin du Quinquis, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne http://www.cidre-kinkiz.fr/histoire.php
Visite Guidée
©Ville de Quimper
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