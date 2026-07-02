Visite guidée : la côte Sainte-Catherine, quelle histoire !, Cimetière du Mont-Gargan, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière du Mont-Gargan · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée : la côte Sainte-Catherine, quelle histoire ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Cimetière du Mont-Gargan Seine-Maritime
Durée 2h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée par un guide conférencier de cette colline, qui au-delà du panorama qu’elle offre sur Rouen, porte une riche histoire entre forts et monastères.
Cimetière du Mont-Gargan Rue Henri Rivière, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier du Mont Gargan Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-cote-sainte-catherine-quelle-histoire »}]
Visite commentée par un guide conférencier de cette colline, qui au-delà du panorama qu’elle offre sur Rouen, porte une riche histoire entre forts et monastères.
Métropole Rouen Normandie
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