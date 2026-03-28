Visite guidée : la domestication au musée, de la nature mise au pas à la nature mise en images, Musée Blanche Hoschedé-Monet, Vernon

Visite guidée : la domestication au musée, de la nature mise au pas à la nature mise en images Samedi 23 mai, 19h00 Musée Blanche Hoschedé-Monet Eure

Durée 1h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Cette visite se découpe en quatre étapes à travers les collections du musée Blanche Hoschedé-Monet, autour d’un thème central : ce que la peinture nous révèle de notre relation à la nature et aux animaux. Les oeuvres exposées s’inscrivent dans une longue histoire artistique et un contexte culturel riche, que la visite commentée et l’usage de tablettes permettent de mettre en perspective. Paysages magnifiés parce que domestiqués, jardins idéalisés, fascination pour certaines espèces et effacement de la majorité d’entre elles : ces représentations traduisent moins une observation du réel qu’elles ne reflètent nos constructions culturelles. Les animaux, jusque dans les toiles inspirées du Livre de la jungle, apparaissent ainsi moins comme des sujets en eux-mêmes que comme des miroirs de nos questions et de nos angoisses.

Votre guide :

Valérie Chansigaud est historienne des sciences et de l’environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère (CNRS, Université Paris Cité). Ses recherches portent sur la manière dont les sociétés construisent leurs représentations de la nature et des animaux, à travers les arts, l’iconographie scientifique et culturelle, ou encore la littérature. Elle accorde une place importante à l’étude minutieuse de cas pratiques qui permettent de croiser les dimensions sociales, politiques et strictement écologiques. Ses travaux soulignent les différences culturelles entre aires géographiques et interrogent l’impact profond de l’espèce humaine sur la biodiversité, en mettant en lumière la façon dont nos imaginaires collectifs orientent notre éthique.

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 Rue du Pont, 27200 Vernon, France Vernon 27200 Eure Normandie 0232647905 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee [{« type »: « link », « value »: « https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ »}] Le musée Blanche Hoschedé-Monet met à l’honneur la création impressionniste sur la Seine aux portes de l’Eure et de la Normandie, de Claude Monet à Pierre Bonnard. Vous y découvrirez une importante collection de paysages du Val de Seine et des grands sites naturels de Normandie, signés par les artistes de la célèbre famille Hoschedé-Monet-Butler et les artistes américains et étrangers de la colonie de Giverny.

Le musée se distingue également par sa collection unique d’art animalier, bénéficiant de dépôts prestigieux du musée du Louvre et d’Orsay. La collection d’oiseaux naturalisés, à l’origine du musée, côtoie les œuvres de Rembrandt Bugatti, Théophile-Alexandre Steinlen, Paul Jouve et François Pompon. Cette section illustre une histoire artistique et scientifique de la conservation du patrimoine naturel depuis l’ère industrielle.

Lieu de découverte et d’émerveillement, le musée Blanche Hoschedé-Monet invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec les collections patrimoniales orientées vers les représentations de la nature. Un riche programme d’activité autour de ses collections est proposé tout au long de l’année. Au cœur des salles, des espaces pédagogiques et de lecture sont installés pour offrir aux visiteurs des parenthèses artistiques et de détente.

En somme, un lieu pour s’évader et se penser dans le Monde et parmi le Vivant. En train : ligne Paris Saint-Lazare / Rouen, arrêt en gare de Vernon-Giverny. En voiture : entre Paris et Rouen, A13 sortie Vernon, parking Georges Clémenceau. En vélo : parking à vélos disponible dans la cour du musée.

Cette visite se découpe en quatre étapes à travers les collections du musée Blanche Hoschedé-Monet, autour d’un thème central : ce que la peinture nous révèle de notre relation à la nature et aux Les…

© Valérie Chansigaud