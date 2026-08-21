Visite guidée : La Face cachée du Palais, Palais des sports et des congrès, Megève
samedi 19 septembre 2026 · Palais des sports et des congrès · Megève
Informations pratiques
Visite guidée : La Face cachée du Palais 19 et 20 septembre Palais des sports et des congrès Haute-Savoie
Places limitées – A partir de 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Visitez l’envers du décor du Palais avec l’équipe de techniciens. Comment fonctionne la turbine hydroélectrique, comment le froid de la patinoire chauffe les bassins… tout un univers à explorer pour mieux comprendre ce complexe. Étonnant !
Palais des sports et des congrès Route du Palais 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450211571 http://lepalais.com https://lepalaismegeve.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 21 15 71 »}] Architecture emblématique et novatrice de Maurice Novarina, le complexe du Palais des Sports et des Congrès est aujourd’hui identifié comme le plus grand complexe Indoor des Alpes françaises. Inauguré en 1969, ce bâtiment reflète le développement sportif et culturel de la station de Megève. Parking payant
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©Mairie de Megève
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