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Visite guidée : la gestion écologique du marais du grand Hazé, Médiathèque de Briouze, Briouze

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque de Briouze · Briouze

Visite guidée : la gestion écologique du marais du grand Hazé, Médiathèque de Briouze, Briouze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Briouze
Adresse
Place du Général de Gaulle, 61220 Briouze, France
Ville
61220 Briouze
Département
Orne
Tarif
Durée 2h30, dès 12 ans, prévoir chaussures de marche, RDV médiathèque.

Visite guidée : la gestion écologique du marais du grand Hazé Dimanche 20 septembre, 14h00 Médiathèque de Briouze Orne

Durée 2h30, dès 12 ans, prévoir chaussures de marche, RDV médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le marais du Grand Hazé, site naturel d’exception, fait l’objet d’un suivi attentif pour préserver sa biodiversité. Aux côtés du technicien-gestionnaire, découvrez, sur le terrain, les actions menées : espèces protégées, pâturage, gestion des milieux et de l’eau. Dès 12 ans.

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, 61220 Briouze, France Briouze 61220 Orne Normandie 0233628150 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/le-reseau/mediatheque-briouze
Le marais du Grand Hazé, site naturel d’exception, fait l’objet d’un suivi attentif pour préserver sa biodiversité. Aux côtés du technicien-gestionnaire, découvrez, sur le terrain, les actions menées…

©Marine RICAUD

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