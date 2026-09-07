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Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper

dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture du Finistère · Quimper

Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Préfecture du Finistère
Adresse
42 Boulevard Dupleix 29320 Quimper
Ville
29320 Quimper
Département
Finistère
Tarif
Visite Guidée - Dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. / Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité pour la réservation et le jour de la visite. / Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse.

Visite guidée – La préfecture du Finistère Dimanche 20 septembre, 14h00 Préfecture du Finistère Finistère

Visite Guidée – Dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. / Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité pour la réservation et le jour de la visite. / Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter la Préfecture et ses espaces inédits, pour y découvrir un lieu chargé d’histoire.
Cette année, les photographies du Festival Photo du Guilvinec La Mer en Partage s’invitent dans ce lieu emblématique pour mettre à l’honneur celles et ceux qui vivent et façonnent la mer.
Visite par Rachel Poirier Sarrue et Anne Hamonic, guides-conférencières de la Ville d’art et d’histoire.

Préfecture du Finistère 42 Boulevard Dupleix 29320 Quimper Quimper 29320 La Tourelle Finistère Bretagne 02 90 77 20 00 http://www.finistere.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]
Visite guidée

©Ville de Quimper

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