Visite guidée – La préfecture du Finistère, Préfecture du Finistère, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée – La préfecture du Finistère Dimanche 20 septembre, 14h00 Préfecture du Finistère Finistère

Visite Guidée – Dimanche à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. / Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’identité pour la réservation et le jour de la visite. / Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter la Préfecture et ses espaces inédits, pour y découvrir un lieu chargé d’histoire.

Cette année, les photographies du Festival Photo du Guilvinec La Mer en Partage s’invitent dans ce lieu emblématique pour mettre à l’honneur celles et ceux qui vivent et façonnent la mer.

Visite par Rachel Poirier Sarrue et Anne Hamonic, guides-conférencières de la Ville d’art et d’histoire.

Préfecture du Finistère 42 Boulevard Dupleix 29320 Quimper Quimper 29320 La Tourelle Finistère Bretagne 02 90 77 20 00 http://www.finistere.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Visite guidée

©Ville de Quimper