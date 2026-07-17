[Visite guidée] Laissez-vous conter Nansouty, Quartier Nansouty, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Nansouty · Bordeaux
Informations pratiques
[Visite guidée] Laissez-vous conter Nansouty Samedi 19 septembre, 14h30 Quartier Nansouty Gironde
Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Laissez-vous conter Nansouty
À la fin du XIXe siècle, de nombreux cheminots s’installent dans ce quartier, qui accueille également d’importantes activités industrielles.
Nansouty se distingue aujourd’hui dans le paysage de la banlieue sud de Bordeaux par son architecture scolaire et domestique. Au fil d’une balade entre histoire et lieux remarquables, partez à la découverte du quartier avant de profiter d’une surprise en fin de parcours.
Samedi 19 septembre à 14h30.
Rendez-vous à l’angle de la rue de Bègles et de la rue Roger-Mirassou.
—
Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Quartier Nansouty Rue Roger Mirassou, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous conter Nansouty
© Frédéric Deval, Mairie Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux 18 juillet 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 18 juillet 2026
- Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux 18 juillet 2026
- Fresque du climat avec La Fresque du Climat, Maison écocitoyenne, Bordeaux 18 juillet 2026
- Jardiner au naturel à Bordeaux – Jardin Botanique, Jardin Botanique, Bordeaux 18 juillet 2026