[Visite guidée] Laissez-vous conter Nansouty, Quartier Nansouty, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] Laissez-vous conter Nansouty Samedi 19 septembre, 14h30 Quartier Nansouty Gironde

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Laissez-vous conter Nansouty

À la fin du XIXe siècle, de nombreux cheminots s’installent dans ce quartier, qui accueille également d’importantes activités industrielles.

Nansouty se distingue aujourd’hui dans le paysage de la banlieue sud de Bordeaux par son architecture scolaire et domestique. Au fil d’une balade entre histoire et lieux remarquables, partez à la découverte du quartier avant de profiter d’une surprise en fin de parcours.

Samedi 19 septembre à 14h30.

Rendez-vous à l’angle de la rue de Bègles et de la rue Roger-Mirassou.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Quartier Nansouty Rue Roger Mirassou, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Laissez-vous conter Nansouty

© Frédéric Deval, Mairie Bordeaux