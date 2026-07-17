UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin, Quartier Saint-Augustin, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Quartier Saint-Augustin · Bordeaux

[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin, Quartier Saint-Augustin, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Quartier Saint-Augustin
Adresse
Place Saint-Augustin, 33800 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin Samedi 19 septembre, 10h30 Quartier Saint-Augustin Gironde

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter Saint-Augustin

Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la découverte de ce secteur situé au-delà des boulevards.
Avec ses échoppes et ses maisons Art déco, Saint-Augustin possède une architecture remarquable. Le quartier, qui connut un développement spectaculaire à la fin du XIXe siècle, ne manquera pas de vous charmer.

Samedi 19 septembre à 10h30.
Rendez-vous place de l’église Saint-Augustin.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Quartier Saint-Augustin Place Saint-Augustin, 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous conter Saint-Augustin

© Frédéric Deval, Mairie Bordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)