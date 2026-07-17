[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin, Quartier Saint-Augustin, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin Samedi 19 septembre, 10h30 Quartier Saint-Augustin Gironde

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter Saint-Augustin

Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la découverte de ce secteur situé au-delà des boulevards.

Avec ses échoppes et ses maisons Art déco, Saint-Augustin possède une architecture remarquable. Le quartier, qui connut un développement spectaculaire à la fin du XIXe siècle, ne manquera pas de vous charmer.

Samedi 19 septembre à 10h30.

Rendez-vous place de l’église Saint-Augustin.

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Quartier Saint-Augustin Place Saint-Augustin, 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine

Laissez-vous conter Saint-Augustin

© Frédéric Deval, Mairie Bordeaux