[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin, Quartier Saint-Augustin, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Saint-Augustin · Bordeaux
Informations pratiques
[Visite guidée] Laissez-vous conter Saint-Augustin Samedi 19 septembre, 10h30 Quartier Saint-Augustin Gironde
Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Laissez-vous conter Saint-Augustin
Des anciens domaines de plaisance au quartier des grands équipements médicaux et sportifs, partez à la découverte de ce secteur situé au-delà des boulevards.
Avec ses échoppes et ses maisons Art déco, Saint-Augustin possède une architecture remarquable. Le quartier, qui connut un développement spectaculaire à la fin du XIXe siècle, ne manquera pas de vous charmer.
Samedi 19 septembre à 10h30.
Rendez-vous place de l’église Saint-Augustin.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
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Quartier Saint-Augustin Place Saint-Augustin, 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous conter Saint-Augustin
© Frédéric Deval, Mairie Bordeaux
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