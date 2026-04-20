La Réole

Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital

Place Saint-Michel La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Construite en 1849 pour répondre aux nouvelles normes carcérales du XIXe siècle et remplacer la vétuste prison installée dans l’ancien Hôtel de ville, l’ancienne prison de La Réole est un lieu chargé d’histoire qui offre une atmosphère toute particulière. Visite organisée dans le cadre du Chemin des arts. .

Place Saint-Michel La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11

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English : Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital

L’événement Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers