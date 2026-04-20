Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital La Réole
Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital La Réole samedi 17 octobre 2026.
La Réole
Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital
Place Saint-Michel La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Construite en 1849 pour répondre aux nouvelles normes carcérales du XIXe siècle et remplacer la vétuste prison installée dans l’ancien Hôtel de ville, l’ancienne prison de La Réole est un lieu chargé d’histoire qui offre une atmosphère toute particulière. Visite organisée dans le cadre du Chemin des arts. .
Place Saint-Michel La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital
L’événement Visite guidée L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital La Réole a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à La Réole (Gironde)
- Séance unipop et conférence les Mayas et le mythe de l’effondrement + Ixcanul Pl. de la Libération La Réole 20 avril 2026
- Atelier cuisine anti inflammatoire La Réole 21 avril 2026
- La grande chasse aux oeufs Solid’Avenir La Réole 22 avril 2026
- Vindediou la fête des vins en Réolais La Réole 25 avril 2026
- Lecture de conte et spectacle Habiter la forêt et vivre avec les arbres. Librairie La folie en tête La Réole 25 avril 2026