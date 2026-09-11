Visite guidée – L’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville, Oratoire catholique Saint-Marc, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Oratoire catholique Saint-Marc · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée – L’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 11h30 Oratoire catholique Saint-Marc Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Samedi 19 septembre à 11h30, partez à la découverte des joyaux de l’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville.
Suivez notre guide à la découverte de l’évolution urbanistique du quartier de l’Hôtel de Ville. De l’oratoire Saint Marc à l’école d’architecture en passant par la médiathèque ou le forum des sciences, plongez dans l’histoire de la construction de ce quartier à travers ses bâtiments emblématiques.
Horaires
Samedi 19 septembre à 11h30
Rendez-vous au pied de l’oratoire Saint Marc.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Oratoire catholique Saint-Marc Place de Venise 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]
Samedi 19 septembre à 11h30, partez à la découverte des joyaux de l’architecture contemporaine dans le quartier Hôtel de Ville. visite guidée architecture
Ville de Villeneuve d’Ascq
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