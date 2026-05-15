Visite guidée L’art de la table au musée Musée de Sens Sens
Visite guidée L’art de la table au musée Musée de Sens Sens dimanche 12 juillet 2026.
Sens
Visite guidée L’art de la table au musée
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:30:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Terre cuite sigillée, céramique, verrerie, etc. Les objets utilitaires et leurs représentations au cours des siècles nous en apprennent plus sur une pratique on ne peut plus quotidienne le repas. Au fil de cette visite, vous découvrirez que l’art de la table est non seulement ancré dans le quotidien de chacun, mais aussi source de symboles forts de l’Antiquité au XIXe siècle. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Visite guidée L’art de la table au musée
L’événement Visite guidée L’art de la table au musée Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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