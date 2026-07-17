Visite guidée : l’Art déco dans le quartier de l’Amphithéâtre, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez
dimanche 20 septembre 2026 · Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération · Rodez
Informations pratiques
Visite guidée : l’Art déco dans le quartier de l’Amphithéâtre Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Visite guidée consacrée à l’Art déco et à ses caractéristiques architecturales et décoratives.
Réservation obligatoire.
Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]
Visite guidée sur le thème de l’Art déco.
©OT Rodez agglomération
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