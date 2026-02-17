Visite guidée L’art des jardins au parc Jouvet Rendez-vous aux jardins RDV au belvédère du parc Valence

Visite guidée L’art des jardins au parc Jouvet Rendez-vous aux jardins

RDV au belvédère du parc Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Accompagnés d’une guide paysagiste, apprenez à décoder la composition de ce parc remarquable. Ensembles arboricoles, arrangements floraux et zones de loisirs son aménagement paysager n’aura plus de secrets pour vous.

.

RDV au belvédère du parc Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a landscape guide, learn to decipher the composition of this remarkable park. From tree and flower arrangements to recreational areas, you’ll learn all about the park?s landscaping.

L’événement Visite guidée L’art des jardins au parc Jouvet Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme