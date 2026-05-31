Visite guidée : le 108, siège de la Métropole Rouen Normandie, Le 108, Rouen

Visite guidée : le 108, siège de la Métropole Rouen Normandie Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Le 108 Seine-Maritime

Durée 1h30, réservation à partir du 1/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le 108 (Siège de la Métropole Rouen Normandie)

(21e S)

108, allée François-Mitterrand

Ce bâtiment conçu par l’architecte de renommée internationale Jacques Ferrier, est emblématique par son architecture et précurseur en matière de développement durable. Le caractère remarquable de ce nouvel équipement se traduit de multiples façons : dans l’exemplarité de sa très haute performance environnementale et énergétique (bâtiment passif et à énergie positive, produisant autant d’énergie qu’il n’en consomme), son empreinte écologique minimale ainsi que l’intégration de technologies innovantes dans sa conception et sa construction.

Visites commentées par un guide conférencier.

Réservation à partir du 1er septembre

Le 108 108 allée Francois-Mitterand, 76000 Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-108 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Ce bu00e2timent conu00e7u par lu2019architecte de renommu00e9e internationale Jacques Ferrier, est emblu00e9matique par son architecture et pru00e9curseur en matiu00e8re de du00e9veloppement durable. Le caractu00e8re remarquable de cet u00e9quipement se traduit de multiples fau00e7onsu00a0: dans lu2019exemplaritu00e9 de sa tru00e8s haute performance environnementale et u00e9nergu00e9tique (bu00e2timent passif et u00e0 u00e9nergie positive, produisant autant du2019u00e9nergie quu2019il nu2019en consomme), son empreinte u00e9cologique minimale ainsi que lu2019intu00e9gration de technologies innovantes dans sa conception et sa construction. tVisites commentu00e9es par un guide confu00e9rencier. tu00a0 tDuru00e9e 1h30 », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Visite du 108 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/visite-du-108 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/visite-du-108 »}]

Le 108 (Siège de la Métropole Rouen Normandie)…

Métropole Rouen Normandie