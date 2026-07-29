Visite guidée Le belvédère de Neuze Airvault
mercredi 12 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Visite guidée Le belvédère de Neuze
12 Rue de Dissé Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Explorez la carrière et la cimenterie à pied avec un technicien d’Heidelberg Materials. Parcours à pieds adapté en fonction de l’activité sur site. Pensez à vous équiper ! Le port de chaussures fermées est obligatoire. Pas de shorts, ni de manches courtes. Visite gratuite et organisée par l’Homme et la Pierre. Réservation obligatoire au 05 49 63 13 86. .
12 Rue de Dissé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86
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English : Visite guidée Le belvédère de Neuze
L’événement Visite guidée Le belvédère de Neuze Airvault a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Airvaudais Val du Thouet
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