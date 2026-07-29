Informations pratiques

Airvault

Visite guidée Le belvédère de Neuze

12 Rue de Dissé Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Explorez la carrière et la cimenterie à pied avec un technicien d’Heidelberg Materials. Parcours à pieds adapté en fonction de l’activité sur site. Pensez à vous équiper ! Le port de chaussures fermées est obligatoire. Pas de shorts, ni de manches courtes. Visite gratuite et organisée par l’Homme et la Pierre. Réservation obligatoire au 05 49 63 13 86. .

12 Rue de Dissé Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86

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English : Visite guidée Le belvédère de Neuze

L’événement Visite guidée Le belvédère de Neuze Airvault a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Airvaudais Val du Thouet