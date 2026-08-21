Visite guidée Le centre ancien de Salon-de-Provence un patrimoine vivant à préserver JEP Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Salon de Provence · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Visite guidée Le centre ancien de Salon-de-Provence un patrimoine vivant à préserver JEP
Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 16h. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Parcourez le centre ancien de Salon-de-Provence pour découvrir les principales étapes de son évolution, du Moyen Âge à nos joursFamilles
À travers ses rues, ses places et ses monuments emblématiques, la visite propose une lecture de l’histoire urbaine et architecturale de la ville, révélant les transformations qui ont façonné son identité.
Au-delà de la découverte des édifices remarquables, cette visite met en lumière les enjeux de conservation et de restauration du patrimoine préserver l’authenticité du tissu urbain, transmettre les savoir-faire et concilier protection du bâti ancien avec les usages contemporains
19 septembre 2026 14h Durée 2h Départ devant l’Office de Tourisme .
Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
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English :
Explore the historic center of Salon-de-Provence to discover the main stages of its development, from the Middle Ages to the present day
L’événement Visite guidée Le centre ancien de Salon-de-Provence un patrimoine vivant à préserver JEP Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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