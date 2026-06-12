Angoulême

Visite guidée le Circuit des Remparts

Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’Office du Tourisme du Pays d’Angoulême s’associe à l’évènement et propose une déambulation commentée sur le tracé exact de la mythique course historique qu’empruntent les pilotes depuis 1939…



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

The Pays d’Angoulême Tourist Office is partnering with the event and offering a guided walking tour along the exact route of the legendary historic race that drivers have been taking since 1939.



Reservations are required and can be made through the tourist office.

L’événement Visite guidée le Circuit des Remparts Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême