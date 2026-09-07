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Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper

samedi 19 septembre 2026 · Vigne du Braden · Quimper

Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Vigne du Braden
Adresse
rue de l’Île aux moutons, 29000, Quimper
Ville
29000 Quimper
Département
Finistère
Tarif
Visite Guidée. Samedi / 9h30, 10h30, 14h, 15h15, 16h30

Visite guidée – Le coteau du Braden Samedi 19 septembre, 09h30 Vigne du Braden Finistère

Visite Guidée.
Samedi / 9h30, 10h30, 14h, 15h15, 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite Guidée
Éduquez vos papilles en allant déguster un millésime « Made in Quimper » ! Une découverte œnologique pas comme les autres, avec dégustation offerte.
Visite par les Amis de la Vigne du Braden Rdv. Ferme du Braden

Vigne du Braden rue de l’Île aux moutons, 29000, Quimper Quimper 29000 Ergué-Armel Finistère Bretagne 02 98 53 08 84 http://lebraden.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Ferme du Braden rue de l’Île aux moutons / Parking Allée Mgr Jean-René Calloc’h à proximité du stade Jean Brélivet
Visite guidée

©Ville de Quimper

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