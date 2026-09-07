Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper
samedi 19 septembre 2026 · Vigne du Braden · Quimper
Informations pratiques
Visite guidée – Le coteau du Braden Samedi 19 septembre, 09h30 Vigne du Braden Finistère
Visite Guidée.
Samedi / 9h30, 10h30, 14h, 15h15, 16h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite Guidée
Éduquez vos papilles en allant déguster un millésime « Made in Quimper » ! Une découverte œnologique pas comme les autres, avec dégustation offerte.
Visite par les Amis de la Vigne du Braden Rdv. Ferme du Braden
Vigne du Braden rue de l’Île aux moutons, 29000, Quimper Quimper 29000 Ergué-Armel Finistère Bretagne 02 98 53 08 84 http://lebraden.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Ferme du Braden rue de l’Île aux moutons / Parking Allée Mgr Jean-René Calloc’h à proximité du stade Jean Brélivet
Visite guidée
©Ville de Quimper
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