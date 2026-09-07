Visite guidée – Le coteau du Braden, Vigne du Braden, Quimper

Informations pratiques

Visite guidée – Le coteau du Braden Samedi 19 septembre, 09h30 Vigne du Braden Finistère

Visite Guidée.

Samedi / 9h30, 10h30, 14h, 15h15, 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite Guidée

Éduquez vos papilles en allant déguster un millésime « Made in Quimper » ! Une découverte œnologique pas comme les autres, avec dégustation offerte.

Visite par les Amis de la Vigne du Braden Rdv. Ferme du Braden

Vigne du Braden rue de l’Île aux moutons, 29000, Quimper Quimper 29000 Ergué-Armel Finistère Bretagne 02 98 53 08 84 http://lebraden.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Ferme du Braden rue de l’Île aux moutons / Parking Allée Mgr Jean-René Calloc’h à proximité du stade Jean Brélivet

Visite guidée

©Ville de Quimper