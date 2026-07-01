Visite guidée : le design et ses déclinaisons dans l’éducation, Centre de ressources du Munaé, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée : le design et ses déclinaisons dans l’éducation Samedi 19 septembre, 11h00 Centre de ressources du Munaé Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

C’est une première, le Munaé participe au festival de design France design week dont la thématique est D comme Design, D comme Défi, une réflexion sur le rôle du design face aux grands enjeux contemporains. Transition écologique, inclusion, éducation, soin, justice sociale… autant de terrains sur lesquels le design est appelé à proposer des réponses concrètes, sensibles et collectives.

Dans le cadre du festival, le musée propose une visite de réserves axée sur le design et ses déclinaisons dans l’éducation. L’occasion de voir des belles pièces de mobilier issues des collections !

Centre de ressources du Munaé 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Rouen 76003 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie http://www.munae.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.munae.fr/rendez-vous/le-design-et-ses-declinaisons-dans-leducation »}, {« owner »: {« uid »: 99465884, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: null, « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « munae-reservation@reseau-canope.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

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Bauchair de Giovanni Rossi, édition Seletti, vers 2000 © Munaé, Rouen