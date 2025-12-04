Visite guidée Le noir, une couleur en soi Musée des Ursulines Mâcon
Visite guidée Le noir, une couleur en soi Musée des Ursulines Mâcon dimanche 15 mars 2026.
Visite guidée Le noir, une couleur en soi
Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes. Chassez vos idées noires en venant au musée découvrir les principales valeurs qui sont accordées à cette couleur omniprésente dans l’art et la société.
Nombre de places limité, sur inscription
Public ados-adultes. Durée 1h. Sur réservation. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
English : Visite guidée Le noir, une couleur en soi
L’événement Visite guidée Le noir, une couleur en soi Mâcon a été mis à jour le 2025-12-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)