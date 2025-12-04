Visite guidée Le noir, une couleur en soi Musée des Ursulines Mâcon

Visite guidée Le noir, une couleur en soi

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

2026-03-15

Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes. Chassez vos idées noires en venant au musée découvrir les principales valeurs qui sont accordées à cette couleur omniprésente dans l’art et la société.

Nombre de places limité, sur inscription

Public ados-adultes. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Visite guidée Le noir, une couleur en soi

L'événement Visite guidée Le noir, une couleur en soi Mâcon a été mis à jour le 2025-12-04