Visite guidée « Le Palais à la loupe », Musée Toulouse-Lautrec, Albi
dimanche 18 octobre 2026 · Musée Toulouse-Lautrec · Albi
Informations pratiques
Visite guidée « Le Palais à la loupe » Dimanche 18 octobre, 15h00 Musée Toulouse-Lautrec Tarn
Tarifs : 7€ adulte, 5€ réduit, 5€ enfant (moins de 18 ans). Places limitées à 18 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00
Palais-forteresse au Moyen Âge, palais d’agrément à la Renaissance puis musée Toulouse-Lautrec au XXe siècle, ce remarquable palais de briques n’aura plus de secrets pour vous. Découvrez ses spécificités architecturales, à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que la chapelle Notre-Dame, habituellement fermée au public.
Dimanche 18 octobre 2026 à 15h. Durée : 1h30.
Public adulte.
Tarifs : 7 € plein tarif, 5 € tarif réduit, 5 € pour les moins de 18 ans.
La visite ne donne pas accès aux collections Toulouse-Lautrec. Les visiteurs souhaitant découvrir les collections permanentes à l’issue de la visite devront se munir d’un billet d’entrée.
Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Places limitées, réservation obligatoire à contact@museetoulouselautrec.com
Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie +33563494870 https://musee-toulouse-lautrec.com [{« type »: « email », « value »: « contact@museetoulouselautrec.com »}] [{« link »: « mailto:contact@museetoulouselautrec.com »}] Le palais de la Berbie, édifié par les évêques d’Albi au XIIIe siècle, constitue l’un des ensembles épiscopaux les mieux conservés de France. Transformé au fil des siècles en résidence princière, il devient musée au XXe siècle. Parking à proximité.
Palais-forteresse au Moyen Âge, palais d’agrément à la Renaissance puis musée Toulouse-Lautrec au XXe siècle, ce remarquable palais de briques n’aura plus de secrets pour vous
©P.Poux, musée Toulouse-Lautrec, Albsé
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