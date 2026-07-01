Visite guidée Le parc Barbieux en photographies, Parc Barbieux, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée Le parc Barbieux en photographies 19 et 20 septembre Parc Barbieux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le parc de Barbieux, plus grand parc urbain au nord de Paris, s’étend sur 25 hectares au cœur de Roubaix. Jardin à l’anglaise aménagé au 19e siècle suite à l’abandon d’un projet de canal souterrain, il est reconnu pour sa richesse écologique et paysagère. Il est classé site naturel depuis 1994 et labellisé Jardin remarquable depuis 2010.

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain.

Parc Barbieux 23 avenue Le Nôtre, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Le parc de Barbieux, plus grand parc urbain au nord de Paris, s’étend sur 25 hectares au cœur de Roubaix. Jardin à l’anglaise aménagé au 19e siècle suite à l’abandon d’un projet de canal souterrain, …

©A. Loubry