Visite guidée : « Le parc écologique de Senlis, la nature en partage », Office de Tourisme – Bureau de Senlis, Senlis

samedi 26 septembre 2026 · Office de Tourisme - Bureau de Senlis · Senlis

Informations pratiques

Visite guidée : « Le parc écologique de Senlis, la nature en partage » Samedi 26 septembre, 16h30 Office de Tourisme – Bureau de Senlis Oise

Réservation conseillée, lieu de départ communiqué après inscription en amont de la visite, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Explorez le parc écologique de Senlis, un espace préservé où nature et biodiversité se dévoilent au fil des saisons.

Entre prairies, zones humides et sentiers paisibles, cette visite guidée invite à observer, comprendre et apprécier la richesse du vivant aux portes de la ville.

Office de Tourisme – Bureau de Senlis Place du Parvis Notre-Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/ https://www.facebook.com/chantillysenlistourisme [{« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 67 37 37 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/visites-de-senlis-et-du-pays-dart-et-dhistoire/visites-a-theme-ot/ »}]

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